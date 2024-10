Luciano, si risveglia dal coma dopo un lustro e pensa di essere negli anni '80: il caso scuote Roma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla fantascienza agli sketch comici, la trovata dell'uomo che esce dal coma e si risveglia in un mondo completamente disallineato con quello in cui crede – o credeva – di vivere, è stata sfruttata con grandi risultati. negli anni 90 l'attore Antonello Fassari portò sugli schermi di Rai3 il comunista Antonio, appena risvegliatosi nel 1993 dopo vent'anni di coma profondo: il puro e duro militante non poteva capacitarsi dello scioglimento del PCI e del passaggio dalla segreteria Berlinguer a quella di Occhetto con i suoi delfini Veltroni e D'Alema: una catastrofe per lui insuperabile. Ma la storia, vera, di Luciano, 63 anni, è più vicina al filone fantascientifico che a quello farsesco. Era il 2019 quando l'uomo, uscendo di casa, venne investito da un pirata della strada. Ricoverato, resterà in coma per cinque anni. Liberoquotidiano.it - Luciano, si risveglia dal coma dopo un lustro e pensa di essere negli anni '80: il caso scuote Roma Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla fantascienza agli sketch comici, la trovata dell'uomo che esce dale siin un mondo completamente disallineato con quello in cui crede – o credeva – di vivere, è stata sfruttata con grandi risultati.90 l'attore Antonello Fassari portò sugli schermi di Rai3 il comunista Antonio, appenatosi nel 1993vent'diprofondo: il puro e duro militante non poteva capacitarsi dello scioglimento del PCI e del passaggio dalla segreteria Berlinguer a quella di Occhetto con i suoi delfini Veltroni e D'Alema: una catastrofe per lui insuperabile. Ma la storia, vera, di, 63, è più vicina al filone fantascientifico che a quello farsesco. Era il 2019 quando l'uomo, uscendo di casa, venne investito da un pirata della strada. Ricoverato, resterà inper cinque

