Thuram e il derby con l’Inter di Marcus: «Sfidati una volta. Orgoglio!» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Khéphren Thuram, fratello di Marcus, ha parlato dell’imminente derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il fratello di Tikus non vede l’ora. GRANDE PARTITA – La Juventus ha trovato la sua prima sconfitta stagionale perdendo in Champions League contro lo Stoccarda per 1-0. Sconfitta assolutamente meriata perché i tedeschi hanno giocato benissimo a Torino, dominando la squadra di Thiago Motta. A parlare nel post partita dell’Allianz Stadium, Khéphren Thuram, fratello di Marcus. Domenica ci sarà il derby d’Italia tra Inter e Juventus e i due fratelli si affronteranno uno contro l’altro. Lo stesso giocatore della Juventus, a Sky Sport, è apparso emozionato: «Sono davvero contento e Orgoglioso perché sognavamo da piccoli di diventare calciatori, ma la cosa più importante è la partita, giochiamo contro l’Inter, un’ottima squadra. Inter-news.it - Thuram e il derby con l’Inter di Marcus: «Sfidati una volta. Orgoglio!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Khéphren, fratello di, ha parlato dell’imminented’Italia tra Inter e Juventus. Il fratello di Tikus non vede l’ora. GRANDE PARTITA – La Juventus ha trovato la sua prima sconfitta stagionale perdendo in Champions League contro lo Stoccarda per 1-0. Sconfitta assolutamente meriata perché i tedeschi hanno giocato benissimo a Torino, dominando la squadra di Thiago Motta. A parlare nel post partita dell’Allianz Stadium, Khéphren, fratello di. Domenica ci sarà ild’Italia tra Inter e Juventus e i due fratelli si affronteranno uno contro l’altro. Lo stesso giocatore della Juventus, a Sky Sport, è apparso emozionato: «Sono davvero contento eso perché sognavamo da piccoli di diventare calciatori, ma la cosa più importante è la partita, giochiamo contro, un’ottima squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Thuram : «Derby mai come le altre - stasera faremo bene!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il derby è sempre una partita non come le altre, stasera faremo bene». Serata di derby al Meazza, con Inter-Milan alle ore 20. In vista della partita della quinta giornata di Serie A, Thuram ha dato le sue sensazioni a Inter TV al suo arrivo allo stadio. Arriviamo con molta voglia di fare bene e di vincere. (Inter-news.it)