Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l'Albania, "funzionerà: non esiste un piano B, non ce n'è alcun bisogno". Per il governo aver 'esportato' la lista L'articolo Migranti in Albania, il governo tira dritto: “Non esiste un piano B” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l', "funzionerà: nonunB, non ce n'è alcun bisogno". Per ilaver 'esportato' la lista L'articoloin, il: “NonunB” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - il governo tira dritto : “Non esiste un piano B” - Per il governo aver ‘esportato’ la lista dei Paesi sicuri in una norma primaria, inserendo l’elenco in un decreto ad hoc, è sufficiente a rimettere in carreggiata gli hotspot realizzati a Shengjin e Gjader. A Palazzo Chigi e in tutti i ministeri interessati dal dossier. Sulle due ipotesi in campo venerdì scorso per uscire dal pantano – quella adottata in Cdm lunedì e l’altra, scartata, di ... (Ildenaro.it)

Migranti in Albania - il governo tira dritto : “Non esiste un piano B” - Secondo l'esecutivo, il dl Paesi sicuri sarebbe sufficiente per uscire dall'impasse. Intanto il Viminale attacca con il ricorso sulla sentenza che invalida i trasferimenti La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare […]. (Sbircialanotizia.it)

Migranti in Albania - il governo tira dritto : “Non esiste un piano B” - (Adnkronos) – La convinzione o meglio la speranza è che il decreto sui Paesi sicuri, approvato ieri dal Cdm per uscire dall'impasse in cui la sentenza del Tribunale di Roma ha fatto precipitare il Memorandum con l'Albania, "funzionerà: non esiste un piano B, non ce n'è alcun bisogno". Per il governo aver 'esportato' la lista […]. (Periodicodaily.com)