Mike video intervista a Valentina Romani | Daniela ha un filo invisibile che la tiene ancora legata a Mike

La nostra video intervista a Valentina Romani, protagonista femminile della miniserie Rai Mike nei panni di Daniela Zuccoli (moglie di Mike Bongiorno), sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024 Vi presentiamo la nostra video intervista a Valentina Romani, protagonista femminile della miniserie Rai Mike nei panni di Daniela Zuccoli (moglie di Mike Bongiorno) che ha accennato anche a Tutto chiede salvezza 2, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024. Mike – Valentina Romani e Claudio GioèMike cast e uscita Diretta da Giuseppe Bonito e interpretata da Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato, Mike andrà in onda il 21 e 22 ottobre su Rai1.

Mike - video intervista a Daniela Zuccoli e Leonardo Bongiorno : «Ho pianto tanto - si vede il vero Mike» - Meno i presupposti, i sacrifici, la solitudine. Nato a New York nel 1924 da una famiglia italo-americana, Mike è stato uno dei principali protagonisti del piccolo schermo sin dal primo programma trasmesso dalla Rai nel 1954. Mike – Valentina Romani e Claudio GioèIl racconto si apre nel 1971: Mike è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto e da qui si snodano a ritroso i capitoli più ... (Spettacolo.eu)

Mike - video intervista a Claudio Gioè : «Un uomo che ha lottato - il suo ardore una lezione per tutti noi» - Mike cast e uscita Diretta da Giuseppe Bonito e interpretata da Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato, Mike andrà in onda il 21 e 22 ottobre su Rai1. (Spettacolo.eu)

