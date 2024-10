Formazioni confermate mentre i Gunners cercano di riprendersi dalla sconfitta del Bournemouth

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2024-10-22 20:28:37 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal ha confermato l’undici titolare che affronterà lo Shakhtar Donetsk in Champions League martedì sera. Isono imbattuti nella competizione in questa stagione dopo aver pareggiato 0-0 con l’Atalanta battendo il Paris Saint-Germain 2-0 all’Emirates all’inizio di questo mese. Gli uomini di Mikel Arteta sperano in una prestazione decisamente migliore contro gli ucraini dopo aver perso 2-0 asabato sera in quella che è stata la primastagionale. Scorri verso il basso per vedere le