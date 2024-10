Temptation Island 12, il falò finale di Alfonso e Federica e tutto ciò che è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è appena conclusa la settima e ultima puntata della dodicesima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata dell’attuale edizione del reality, si è svolto il falò di confronto finale dell’ultima coppia ancora in gioco, ovvero quella formata da Alfonso D’Apice e Federica Petagna, ma non solo perché abbiamo anche scoperto cosa è successo, a distanza di un mese, alle altre sei coppie che hanno lasciato anzitempo il villaggio delle tentazioni. Federica e Alfonso hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché D’Apice si è mostrato sempre troppo geloso nei confronti della fidanzata, privandole delle libertà normali per una ragazza della sua età. Isaechia.it - Temptation Island 12, il falò finale di Alfonso e Federica e tutto ciò che è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è appena conclusa la settima e ultima puntata della dodicesima edizione di, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata dell’attuale edizione del reality, si è svolto ildi confrontodell’ultima coppia ancora in gioco, ovvero quella formata daD’Apice ePetagna, ma non solo perché abbiamo anche scoperto cosa è, a distanza di unaltre seiche hanno lasciato anzitempo il villaggio delle tentazioni.hanno deciso di partecipare aperché D’Apice si è mostrato sempre troppo geloso nei confronti della fidanzata, privandole delle libertà normali per una ragazza della sua età.

