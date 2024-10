Quotidiano.net - Le debolezze degli adulti a Palazzo (Chigi)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – Non so fin dove si spingerà il duello politico-istituzionale avviato dalla maggioranza Meloni dopo il caso Albania, affrontato per decreto ma probabilmente tutt’altro che risolto, come ha ben spiegato ieri il professor Emilio Santoro alle Pecore Elettriche.