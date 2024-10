Inter-news.it - Cartellini Inter, +3 nell’ultima partita. C’è anche Inzaghi!

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa volta ben tre ammoniti per l’sfida di campionato contro la Roma. Sale dunque a quota undici gli ammoniti tra i giocatori nerazzurri in questa stagione, di cui due con sole due ammonizioni. Ancora lontani dal rischio diffida. Terza ammonizione per mister Simone. Ecco la situazionein casa nerazzurra dopo le ultime decisioni del Giudice Sportivo. DIFFIDATI– LISTASERIE A 2024-2025 Kristjan Asllani 2 ammonizione Henrikh Mkhitaryan 2 ammonizione Hakan Calhanoglu 1 ammonizione Joaquin Correa 1 ammonizione Matteo Darmian 1 ammonizione Nicolò Barella 1 ammonizione Denzel Dumfries 1 ammonizione Benjamin Pavard 1 ammonizione Yann Bisseck 1 ammonizione Simone3 ammonizione In grassetto i giocatori ammoniti, in grassetto e corsivo quelli espulsi.