"This Is Me", Elena D'Amario ricorda Marco Garofalo: il tributo al maestro di Amici, nello speciale TV di Verissimo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo la prima puntata, si registra la seconda tra le le puntate di "This is me", con Elena D'Amario che ricorda Marco Garofalo in un commosso ricordo. Lo special TV di Verissimo dedicato ad Amici di Maria De Filippi, condotto da Silvia Toffanin, vede tra le altre anticipazioni del nuovo appuntamento poi Stash Fiordispino dei

Elena D’Amario - dopo Caiazzo arriva un grande progetto - Eppure, tutto questo non è bastato a superare le prime difficoltà. La relazione tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si è purtroppo improvvisamente interrotta. Elena D’Amario e la rottura con Caiazzo, foto Instagram – VelvetGossipDopo diversi avvistamenti in dolce compagnia e foto rubate dai fan, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, dopo aver appurato che l’anonimato non fosse possibile ... (Velvetgossip.it)

Parsons Dance arriva al Massimo : ci sarà anche Elena D’Amario - Ci sarà anche Elena D’Amario con Parsons Dance al teatro Massimo il prossimo 13 novembre con il nuovo tour dal titolo Balance of Power. La compagnia di danza si prepara per travolgere nuovamente le platee italiane con la sua danza vibrante e radiosa che è un inno alla fantasia e alla vita... (Ilpescara.it)

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati - In questo anno insieme si era parlato anche della possibilità di allargare la famiglia: Elena D’Amario non ha mai nascosto la voglia di diventare madre. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, che sono sempre stati molto riservati, eccezion fatta per alcune occasioni in cui non sono mancate dichiarazioni d’amore pubbliche e dirette. (Dilei.it)