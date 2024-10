Linea Verde, picchi altissimi: la dimensione arcaica della Valle d'Aosta fa godere la Rai (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Linea Verde) Se c'è un settore traino del Servizio Pubblico in cui si registrano diverse novità è quello del daytime, una sorta di roccaforte degli ascolti Rai nonché una delle fasce che registra maggiori variazioni in questo avvio di stagione. Se al pomeriggio il boom della serie Il paradiso delle signore non è più una sorpresa, si segnala la partenza col botto di Linea Verde che domenica a mezzogiorno su Rai 1 ha coinvolto più di 3 milioni di spettatori volando al 25.1% di share, numeri da primi anni 2000. Liberoquotidiano.it - Linea Verde, picchi altissimi: la dimensione arcaica della Valle d'Aosta fa godere la Rai Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Se c'è un settore traino del Servizio Pubblico in cui si registrano diverse novità è quello del daytime, una sorta di roccaforte degli ascolti Rai nonché una delle fasce che registra maggiori variazioni in questo avvio di stagione. Se al pomeriggio il boomserie Il paradiso delle signore non è più una sorpresa, si segnala la partenza col botto diche domenica a mezzogiorno su Rai 1 ha coinvolto più di 3 milioni di spettatori volando al 25.1% di share, numeri da primi anni 2000.

