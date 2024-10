Ricreare la storia | gli abiti d’epoca nelle serie tv tra autenticità e fascino

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Life&People.it L’incanto sconfinato di un viaggio visivo che permette di insediarsi negli spazi di un passato ideale, in cui la nostalgia per ciò che non si è vissuto incontra la fugacità del presente. Glitv costituiscono rappresentazioni estetiche di una realtà onirica in cui depositare desideri identitari e aspirazioni romantiche. Per lo spettatore, un rifugio emotivo, uno spettacolo in cui, attraverso i dialoghi dei personaggi e le ricostruzioni sceniche, moderni dilemmi si insediano e si risolvono in un contesto utopico. Al centro di questo viaggio visivo, la moda, che, attraverso la riformulazione del vocabolario sintattico delle varie epoche che fanno da sfondo storico al drama, dà forma addi scena che infondono le storie di uno strato di meraviglia e nostalgia nel quale il pubblico sogna e si immerge.