Ilgiorno.it - Campione, la città di confine che si cura in Svizzera ma fa pagare il conto all’Italia: “Buco da 200 milioni di euro”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Se tanti italiani rinunciano alle cure mediche, 4,5secondo le ultime stime e di questi 2,5per motivi economici, ad’Italia sembra esserci il problema opposto. I cittadini sino, e fin qui nulla di male, ma siccome il paese è un’exclave italiana in terra, in tanti per non dire troppi si rivolgono agli ospedali e le cliniche della vicina Lugano dove, per una visita o un esame, non si deve attendere mesi o anni come capita in Italia, ma al massimo pazientare per 48 ore. Il problema è il costo di questi servizi e soprattutto a chi spetta pagarli, un problema sollevato più volte negli ultimi anni l’ultima il 17 giugno scorso dal capogruppo del Pd in regione Lombardia, il consigliere Pierfrancesco Majorino.