Atalanta-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza giornata di Champions League, oggi torna in campo l'Atalanta. La squadra di Gasperini, reduce dalla convincente vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie A, affronta al Gewiss Stadium il Celtic. Finora la Dea ha conquistato 4 punti nella classifica generale della nuovissima Champions grazie al pareggio in casa contro l'Arsenal, con Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Terza giornata di Champions League, oggi torna in campo l'. La squadra di Gasperini, reduce dalla convincente vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie A, affronta al Gewiss Stadium il. Finora la Dea ha conquistato 4 punti nella classifica generale della nuovissima Champions grazie al pareggio in casa contro l'Arsenal, con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celtic - Rodgers esalta l’Atalanta : “I suoi principi di gioco l’hanno resa un esempio da seguire” - “Ho guardo le partite contro il Como e l’Arsenal: la squadra concede opportunità, ma per sfruttarle bisogna essere molto fiduciosi nel proprio gioco. “Eravamo esaltati dopo la prima partita (vinta 5-1 contro lo Slovan Bratislava, ndr), demoralizzati dopo la seconda, ma fa parte del gioco a questo livello” ammette in conferenza stampa. (Bergamonews.it)

Brendan Rodgers e l’Atalanta : la preparazione del Celtic per il match di Champions League - Questa dedizione si riflette non solo nelle sue prestazioni individuali, ma contribuisce anche al successo della squadra, elevando il livello di competizione interno. Con l’Atalanta che ha dimostrato di sapersi adattare e migliorare, il Celtic sarà chiamato a dimostrare la propria crescita e determinazione, affrontando sfide nella massima competizione europea con grande spirito e ambizione. (Gaeta.it)

Celtic - Rodgers : “Atalanta squadra aggressiva - serve organizzazione” - Il tecnico del Celtic Brendan Rodgers ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’Atalanta: “La sconfitta con il Borussia Dortmund fa parte del percorso. . L’Atalanta è una squadra forte. Al Leicester ha fatto una grande stagione con me. Lookman è un giocatore incredibile. (Sportface.it)