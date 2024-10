Selvaggia spiega quando come e perché Sonia ha provato a prendere il suo posto a Ballando (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ha confermato che Sonia Bruganelli avrebbe voluto prendere il suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle. “In queste settimane è girata molto la voce che Bruganelli volesse il mio posto a Ballando con le Stelle. Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa. La notizia era vera e io lo sapevo”. All’interno della sua newsletter a pagamento, Selvaggia conferma il rumor su Sonia specificando però che il fatto risalirebbe all’estate del 2022, ovvero dopo una delle edizioni di Ballando con le Stelle più complicate per lei. Biccy.it - Selvaggia spiega quando come e perché Sonia ha provato a prendere il suo posto a Ballando Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Lucarelli nella sua newsletter ha confermato cheBruganelli avrebbe volutoil suonella giuria dicon le Stelle. “In queste settimane è girata molto la voce che Bruganelli volesse il miocon le Stelle. Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa. La notizia era vera e io lo sapevo”. All’interno della sua newsletter a pagamento,conferma il rumor suspecificando però che il fatto risalirebbe all’estate del 2022, ovvero dopo una delle edizioni dicon le Stelle più complicate per lei.

