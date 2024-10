Milan, Fonseca spiega la gestione del gioiello Camarda (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa post gara di Milan-Bruges, spiega la gestione studiata dal Milan del talento Francesco Camarda. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Paulo, nel corso della conferenza stampa post gara di-Bruges,lastudiata daldel talento Francesco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Fonseca su Loftus-Cheek : “Mi dispiace per lui - lavora tanto per la squadra ma…” - Nel corso della conferenza stampa post Milan-Bruges Paulo Fonseca parla di Ruben Loftus-Cheek: `Con me ha giocato da 8, da 10, oggi da trequartista... (Calciomercato.com)

Bonan : “Ibra assente a Milanello? Ha fatto bene a dare spazio a Fonseca” - Ieri sera, a Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato del Milan ed in particolar modo di Fonseca e l'assenza di Ibra a Milanello. (Pianetamilan.it)

Milan - Di Marzio : “Fonseca? Ha il controllo della squadra” - Durante Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha commentato in diretta da Torino la situazione del Milan, soffermandosi su Paulo Fonseca. (Pianetamilan.it)