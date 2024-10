Agi.it - Arte a Montecitorio: in mostra il capolavoro di Bassano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Lo splendore e la ricchezza dell'veneta del secondo '500 sono protagoniste di una piccolae di un grande restauro che segnano il nuovo allestimento della sala intitolata ad Aldo Moro della Camera dei Deputati. Un progetto che mette al centro un prestito dalle Gallerie degli Uffizi, il 'Diluvio universale', il cui restauro ora definitivamente rende attribuibile per intero a Francesco da Ponte, detto il. Un quadro in dialogo con 'Le nozze di Cana' di Paolo Caliari, meglio noto come il Veronese, opera firmata con il fratello Benedetto che occupa la parete di fronte.