Atalanta-Celtic | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Terza giornata di Champions League, oggi torna in campo l'Atalanta. La squadra di Gasperini, reduce dalla convincente vittoria contro il Venezia nell'ultimo turno di Serie A, affronta al Gewiss Stadium il Celtic. Finora la Dea ha conquistato 4 punti nella classifica generale della nuovissima Champions grazie al pareggio in casa contro l'Arsenal, con qualche rimpianto visto il rigore sbagliato da Retegui, e la netta vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, sconfitto 3-0 grazie ai gol di Djimsiti, Lookman e Bellanova. Il Celtic è distante una sola lunghezza dai bergamaschi, avendo vinto alla prima giornata con lo Slovan Bratislava in casa (5-1), ma venendo poi travolto dal Borussia Dortmund (7-1) nell'ultimo turno. Il match tra Atalanta e Celtic è in programma, al Gewiss Stadium di Bergamo, alle ore 18.45 di oggi, mercoledì 23 ottobre.

