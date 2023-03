Attraverso le Fiandre 2023 | il percorso ai raggi X Gli undici muri fanno paura | attenzione al pavé

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 marzo 2023) Manca ormai sempre meno alla 77ma edizione della Dwars door Vlaanderen (tradotto:le), corsa in linea che si terrà mercoledì 29 marzo. Questa gara rappresenterà un test importante per tanti corridori che proveranno poi a conquistare il successo domenica 3 aprile alla 107ma edizione del Giro delle. ILDELLA DWARS DOOR VLAANDEREN AIX La gara partirà da Roeselare e terminerà, dopo 185,6 km, sul traguardo di Waregem. I primi 50 km saranno quasi totalmente piatti e senza particolari insidie, poi la corsa comincerà a farsi dura con l’inizio dei tratti in(otto in tutto) e dei(saranno benall’interno della prova). Le prime salite saranno il Volkegemberg (1.1 km al 4.3%) e ...