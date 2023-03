Lorella Cuccarini | “Giorgia Meloni mi sta più simpatica di Elly Schlein” | le critiche sul web

(Di domenica 26 marzo 2023). In questi ultimi giorni in cui si discute tanto dell’influenza della politica sul piccolo schermo, alcune dichiarazioni rilasciate ai giornali potrebbero essere travisate. Questa volta è toccato a, attualmente nel cast di Amici di Maria De Filippi come professoressa. Proprio in occasione della fase del serale del talent show ideato da ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : Un'esibizione da BRI-VI-DI questa dei prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini! Saranno loro i vincitori del guanto di s… - MarioManca : Più guardo Lorella Cuccarini ballare e più credo che si nutra del sangue di mille vergini per restare giovane ed el… - IlContiAndrea : Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che ballano. Che bomba #Amici22 - annatomasi1 : RT @SabatinoAlberto: Raga Lorella Cuccarini ha sessant’anni, non aggiungo altro perché ho già rovinato troppe autostime #amici22 - jean_gelase : RT @t4gli3nte: lorella cuccarini dovrebbe capire che l’unica che vogliamo vedere insieme ad angelina su quel palco è la signorina svevi, ci… -

La prima manche è stata vinta dalla squadra capitanata daed Emanuel Lo, che hanno mandato in sfida Aaron, Isobel e Piccolo G. E così, dopo aver salvato Isobel, i giudici hanno ...Non mi ha trasmesso nessuna emozione! Baglioni ti deve stringere il cuore! LE SQUADRE Angelina, Cricca, (cantanti) e Maddalena, Samu (ballerini) - squadra died Emanuel Lo . Aaron e ...A questo punto furiosa con Rudy Zerbigli ha detto: Purtroppo per, però, nonostante i tanti complimenti dei giudici a Cricca e alla sua bellissima voce il punto è andato a ...

Lorella Cuccarini: "Meloni mi sta più simpatica di Schlein", poi cita Heather Biccy

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si baciano durante la loro esibizione ad Amici 22 per il guanto di sfida dei prof L’esibizione di Lorella ed Emanuel ad Amici 22 Siamo nel pieno della seconda puntata ...