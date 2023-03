Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2023 ore 12:30 (Di sabato 25 marzo 2023) Viabilità DEL 25 MARZO ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA E’ INVECE UN INCIENETE A PROVOCARE RALLENTAMENTI DA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’A24 Roma-TERAMO. TRAFFICO INTENSO IN ZONA CASTELLI RomaNI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI ALBANO, VELLETRI, E GROTTAFERRATA. SULLA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA PONTINA RICORDIAMO CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 13 APRILE ALCUNI LAVORI DI MANUENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE TRA Roma E TERRACINA IN TRATTI SALTUARI. LE OPERAZIONI COMPORTANO, IN ORARIO DIURNO, LA CHIUSURA O IL RESTRINGIMENTO DELLE CORSIE DELLE RAMPE DI SVINCOLO, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)DEL 25 MARZO ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA E’ INVECE UN INCIENETE A PROVOCARE RALLENTAMENTI DA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. TRAFFICO INTENSO IN ZONA CASTELLINI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI ALBANO, VELLETRI, E GROTTAFERRATA. SULLA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI. SULLA PONTINA RICORDIAMO CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 13 APRILE ALCUNI LAVORI DI MANUENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE TRAE TERRACINA IN TRATTI SALTUARI. LE OPERAZIONI COMPORTANO, IN ORARIO DIURNO, LA CHIUSURA O IL RESTRINGIMENTO DELLE CORSIE DELLE RAMPE DI SVINCOLO, ...

