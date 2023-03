Usava lo smartphone e firmava | smascherata falsa cieca

(Di sabato 25 marzo 2023) Per lo Stato èassoluta e da 15 anni incassa la pensione d'invalidità, ma i carabinieri l'hanno beccata a usare il touchscreen del cellulare e compiere movimenti con una facilità non compatibile con lo status di...

Avrebbe percepito indebitamente in 15 anni 208mila euro ed è accusata di truffa aggravata e continuata ai danni dello

Usava lo smartphone e firmava, falsa cieca scoperta dai carabinieri RaiNews

Per lo Stato è cieca assoluta e da 15 anni incassa la pensione d'invalidità, ma i carabinieri l'hanno beccata a usare il touchscreen del cellulare e compiere movimenti con una facilità non compatibile