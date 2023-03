Traffico Roma del 25-03-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare prudenza lungo la carreggiata esterna perché non si escludono ulteriori disagi a causa di un incidente tra Laurentina e Appia scarsi gli spostamenti sull’intero percorso della tangenziale est e sul tratto Urbano della A24 acittà prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente sulla via del mare in prossimità di via di Tor boacciana infine divieto di transito dalle 21 di stasera alle 6 del 27 marzo sul sottovia lungotevere in Sassia in direzione Lungotevere Gianicolense maggiori dettagli sulle nostre notizie sul.luceverde.it del tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...