Stati Uniti, investita sulle strisce di fronte a scuola: morta una 17enne di Vicenza (Di sabato 25 marzo 2023) Una studentessa vicentina di 17 anni, Giorgia Trocciola, è rimasta vittima di un incidente mortale accaduto mercoledì nella contea di El Paso, in Colorado, davanti alla Doherty High School dove la giovane stava frequentando uno scambio di istruzione. Secondo un'indagine preliminare del dipartimento di polizia di Colorado Springs, la ragazza si trovava a un passaggio pedonale davanti alla scuola quando un veicolo è passato con il semaforo rosso e l'ha investita. Sui social il padre della 17enne ha scritto un post allegando alcune foto della figlia a commento della frase: "Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile.. siete tantissimi e di questo ve ne sono grato. In pochi scatti si può capire la mia 'bambinà chi fosse. Matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia ...

