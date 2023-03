Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: oltre duemila in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) All’hotspot di contrada Imbriacola, che potrebbe accogliere poco meno di 400 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti Leggi su lastampa (Di sabato 25 marzo 2023) All’hotspot di contrada Imbriacola, che potrebbe accogliere poco meno di 400 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Lampedusa, sbarchi record: decine e decine di migranti attendono avvolti nelle coperte i pulmini per essere condott… - eli_grandi : RT @RaiNews: Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il Mediterraneo. A Lampedusa, in poc… - ag_notizie : Lampedusa, sbarcano oltre 2 mila persone in 24 ore: è record…E c’è chi si organizza con i “viaggi fai da te”… - quibolgare : Migranti: record sbarchi a Lampedusa, in 2mila in 24 ore - MarcoCiapoi : RT @SkyTG24: Migranti, record sbarchi a Lampedusa: 2mila arrivi in 24 ore -