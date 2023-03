Inter, Ibrahimovic su Lukaku: «Quello che succede in campo rimane in campo» (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Ibrahimovic dopo la vittoria del Belgio con la Svezia, con la tripletta di Lukaku: «Ha segnato i suoi gol, quindi è felice» Intervenuto ai microfoni di TV6 al termine di Svezia-Belgio, terminata sullo 0 a 3 in favore dei Diavoli Rossi, Zlatan Ibrahimovic ha risposto alle domande relative a Romelu Lukaku (autore di una tripletta in quel match). Di seguito le parole sull’attaccante dell’Inter. «Ha segnato i suoi gol, quindi è felice. Se ora siamo amici dopo che mi ha fatto i complimenti? Non l’ho visto, Quello che succede in campo rimane in campo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Le parole didopo la vittoria del Belgio con la Svezia, con la tripletta di: «Ha segnato i suoi gol, quindi è felice»venuto ai microfoni di TV6 al termine di Svezia-Belgio, terminata sullo 0 a 3 in favore dei Diavoli Rossi, Zlatanha risposto alle domande relative a Romelu(autore di una tripletta in quel match). Di seguito le parole sull’attaccante dell’. «Ha segnato i suoi gol, quindi è felice. Se ora siamo amici dopo che mi ha fatto i complimenti? Non l’ho visto,cheinin». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

