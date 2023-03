GF Vip 7, Giaele De Donà si confida con Alberto De Pisis: “Vorrei che fosse qui quando io esco” (Di sabato 25 marzo 2023) La finale del Grande Fratello Vip 7 si avvicina e l’atmosfera tra i vipponi in Casa diventa sempre più tesa. In particolare, Giaele De Donà sembra essere particolarmente pensierosa e ansiosa di tornare nella sua vita fuori dal reality show, soprattutto per riabbracciare suo marito. confidandosi con Alberto De Pisis, la gieffina ha comunque cercato di mantenere un atteggiamento positivo e fiducioso, nonostante Bradford Beck non sia mai venuto a trovarla di persona. GF Vip 7, Giaele De Donà convinta che il suo partner la sorprenderà alla finale La storia d’amore tra Giaele De Donà e l’imprenditore statunitense Bradford Beck è uno degli aspetti più interessanti della partecipazione della vippona al GF Vip, e molti fans hanno seguito con ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 marzo 2023) La finale del Grande Fratello Vip 7 si avvicina e l’atmosfera tra i vipponi in Casa diventa sempre più tesa. In particolare,Desembra essere particolarmente pensierosa e ansiosa di tornare nella sua vita fuori dal reality show, soprattutto per riabbracciare suo marito.ndosi conDe, la gieffina ha comunque cercato di mantenere un atteggiamento positivo e fiducioso, nonostante Bradford Beck non sia mai venuto a trovarla di persona. GF Vip 7,Deconvinta che il suo partner la sorprenderà alla finale La storia d’amore traDee l’imprenditore statunitense Bradford Beck è uno degli aspetti più interessanti della partecipazione della vippona al GF Vip, e molti fans hanno seguito con ...

