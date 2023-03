Che fine ha fatto Desdemona dopo esser stata cacciata da Uomini e Donne? (Di sabato 25 marzo 2023) dopo lo scandalo del vocale, che fine ha fatto Desdemona? L'ultima dama che è stata cacciata dalla trasmissione arrivando a denunciare Gianni Sperti e Armando Incarnato Qualche settimana fa nella trasmissione di Maria De Filippi, la dama Desdemona è stata cacciata dalla padrona di casa. Come in molti ormai sapranno le registrazioni delle puntate, spesso avvengono in due giorni consecutivi anche se vengono trasmessi a distanza di una settimana. Durante una puntata Armando aveva iniziato a nutrire qualche dubbio sulle reali intenzioni di Desdemona. La dama sembrava presa da un corteggiatore, ma non voleva continuare la conoscenza così come non si spiegava perché avessi insistito di dargli una possibilità nonostante la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 marzo 2023)lo scandalo del vocale, cheha? L'ultima dama che èdalla trasmissione arrivando a denunciare Gianni Sperti e Armando Incarnato Qualche settimana fa nella trasmissione di Maria De Filippi, la damadalla padrona di casa. Come in molti ormai sapranno le registrazioni delle puntate, spesso avvengono in due giorni consecutivi anche se vengono trasmessi a distanza di una settimana. Durante una puntata Armando aveva iniziato a nutrire qualche dubbio sulle reali intenzioni di. La dama sembrava presa da un corteggiatore, ma non voleva continuare la conoscenza così come non si spiegava perché avessi insistito di dargli una possibilità nonostante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?? La World Athletics esclude gli uomini transgender dalle gare femminili di atletica Alla fine nel mondo dell’atle… - ZZiliani : Non particolarmente ottimistica sul fronte UEFA appare poi la frase conclusiva: “È ipotizzabile che i target previs… - ZZiliani : La giurisprudenza in materia è minima, vedremo cosa succederà. E forse vi starete chiedendo: perchè la Juventus vuo… - antonialaco00 : @Lawrence5688 @Tommasocerno 'ma come sotto i suoi occhi e lei fermo' mi ha risposto che hanno l'ordine di non inter… - Niko_VI : RT @QLexPipiens: ...E il vaiolo delle scimmie che fine ha fatto? -