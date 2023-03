Amarcord Napoli, accadde oggi 25 marzo (Di sabato 25 marzo 2023) La scorsa settimana, aspettando Torino-Napoli, vi abbiamo parlato di Piero Pampaloni: se ne andava il 25 marzo di quarant'anni fa. Esattamente mezzo secolo fa andava in scena la ventitreesima giornata di campionato, con il 'Ciuccio' che ospitava il Palermo. Il match del San Paolo terminò con una rete per parte e Domenico Fontana -nell'unica stagione a 'Citta nuova'- disputava l'ultima partita con la casacca partenopea. Nelle altre gare, da segnalare il primo gol del povero Luciano Re Cecconi con la maglia della Lazio e l'esordio di Francesco 'Kawasaki' Rocca. Queesta la formazione del Napoli quel 25 marzo 1973: Carmignani-Bruscolotti-Pogliana-Zurlini-Vavassori- Esposito (autore del gol)-Damiani-Juliano-Mariani-Fontana-Improta. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 25 marzo 2023) La scorsa settimana, aspettando Torino-, vi abbiamo parlato di Piero Pampaloni: se ne andava il 25di quarant'anni fa. Esattamente mezzo secolo fa andava in scena la ventitreesima giornata di campionato, con il 'Ciuccio' che ospitava il Palermo. Il match del San Paolo terminò con una rete per parte e Domenico Fontana -nell'unica stagione a 'Citta nuova'- disputava l'ultima partita con la casacca partenopea. Nelle altre gare, da segnalare il primo gol del povero Luciano Re Cecconi con la maglia della Lazio e l'esordio di Francesco 'Kawasaki' Rocca. Queesta la formazione delquel 251973: Carmignani-Bruscolotti-Pogliana-Zurlini-Vavassori- Esposito (autore del gol)-Damiani-Juliano-Mariani-Fontana-Improta.

