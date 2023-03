Retegui gol al debutto: «Contento per l’esordio! Ma volevamo vincere» (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateo Retegui, attaccante italo-argentino convocato da Roberto Mancini e in gol al debutto in Italia-Inghilterra 1-2, dopo la partita intervistato su Rai 1 si è detto soddisfatto per il gol, ma rammaricato per il gol. L’attaccante in Serie A piace particolarmente anche all’Inter. ESORDIO – Mateo Retegui è felice per il gol al debutto con l’Italia, anche non è bastato per evitare la sconfitta: «Sono triste per la sconfitta, ma molto Contento per esordire con questa maglia di questo Paese. Per la mia famiglia e per me è un orgoglio rappresentare questi colori. Mi sarebbe piaciuto che fosse un esordio con una vittoria, ma dobbiamo lavorare per correggere gli errori e vincere la prossima. I compagni mi hanno trattato bene da quando mi sono unito al gruppo, mi hanno dato fiducia e sono ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Mateo, attaccante italo-argentino convocato da Roberto Mancini e in gol alin Italia-Inghilterra 1-2, dopo la partita intervistato su Rai 1 si è detto soddisfatto per il gol, ma rammaricato per il gol. L’attaccante in Serie A piace particolarmente anche all’Inter. ESORDIO – Mateoè felice per il gol alcon l’Italia, anche non è bastato per evitare la sconfitta: «Sono triste per la sconfitta, ma moltoper esordire con questa maglia di questo Paese. Per la mia famiglia e per me è un orgoglio rappresentare questi colori. Mi sarebbe piaciuto che fosse un esordio con una vittoria, ma dobbiamo lavorare per correggere gli errori ela prossima. I compagni mi hanno trattato bene da quando mi sono unito al gruppo, mi hanno dato fiducia e sono ...

