Gas, continua l'emergenza: l'Europa vuole tagliare i consumi, l'incubo dei razionamenti (Di venerdì 24 marzo 2023) Il problema del gas continua a preoccupare l'Europa non solo per i costi ma anche per il taglio dei consumi che potrebbe portare al razionamento dell'uso. Sono mesi molto difficili causati da una generale preoccupazione che avviene su più fronti: la carenza di gas, gli interventi tecnici, i costi alle stelle. Tutto sta gravando sui cittadini ma anche sui governi che stanno arginando, come possibile, il problema. Scatta il razionamento del gas (ilovetrading)La situazione sembrava stesse rientrando ma a quanto pare non è proprio così tanto che la Commissione Europea ha proposto ai governi un nuovo intervento di razionamento almeno fino a marzo dell'anno prossimo per tagliare i consumi e quindi determinare un piano di spesa anche inferiore. l'emergenza gas non solo non è finita ma sembra ...

