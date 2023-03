Chiara Ferragni | messa in imbarazzo dal figlio Leone | “Ti sta facendo una bella pubblicità”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - espressonline : 'Bella Ciao' contro #Meloni : è una delle contestazioni al #CongressoCgil2023 contro la premier. Che non ha manca… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - FFrogghina1983 : #donnalisi pensate criticare Antonella per quanto sta al telefono Non ricordando che esiste Giulia de lellis ?????? e… - maramula4 : RT @casiftangeles: Maria talmente “insignificante” “poco signorile” “poco furba” ecc ecc, è stata chiamata direttamente da Chiara Ferragni(… -

Dopo il successo della sua prima make - up collection in esclusiva con Douglas ,oggi ha svelato su Instagram la nuova collezione trucco primavera 2023. Infatti come ha scritto proprionel post: "Oggi è il grande giorno. La mia nuova collezione make - up @...La celebre influencer ha festeggiato ieri il compleanno dalla sua bimba Vittoria a Valeggio sul Mincio.ha pubblicato le foto della gita a Parco Sigurtà, adesso poi è splendido per la fioritura dei coloratissimi tulipani. Con lei il figlio più grandicello, madre e sorelle, manca il ...... perché ho avuto esperienze di date gestite male e quella della 'Lanterna' non rientra tra quelle critiche" , le parole del marito di. Interpellato dal pubblico ministero Paolo ...

Chiara Ferragni festeggia la figlia Vittoria tra Borghetto e il Parco Sigurtà. Ecco le foto L'Arena

BORGHETTO SUL MINCIO - Chiara Ferragni in Veneto con tutta la famiglia, festa di compleanno della piccola Vittoria a Borghetto Sul Mincio. Gita fuori porta per il secondo compleanno di Vittoria.Potrebbe esserci anche la moglie Chiara Ferragni ad accompagnarlo oggi in tribunale, dove per l’occasione verrà allestito un presidio di sicurezza per scongiurare interferenze da parte dei fan dei ...