Berrettini-McDonald in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

(Di venerdì 24 marzo 2023) Matteosfiderà Mackenzienel secondo turno deldi, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo la prematura sconfitta a Indian Wells e l’uscita di scena ai quarti di finale del Challenger di Phoenix, il tennista azzurro punta a riscattarsi e invertire il trend in una stagione complicata. L’impegno non sarà facile visto cheè un giocatore ostico e potrà anche contare sul sostegno del pubblico. Tuttaviaè avanti 2-0 nei precedenti, l’ultimo vinto lo scorso anno a Napoli, e sulla carta è superiore all’avversario. Per Matteo sarà l’esordio nel torneo, mentreha superato al primo turno il colombiano Galan. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

Matteo Berrettini, in Florida ha giocato solo due volte (l’ultima nel 2019, e non ha mai vinto un match: il 26enne romano, n.23 del ranking e 19 del seeding, debutterà al secondo turno contro lo ...Adesso sto bene” ha detto Berrettini in una video-intervista rilasciata ad ... nel secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Galan e McDonald: “Ho piena fiducia nel mio team, stiamo ...