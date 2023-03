Berrettini in esordio al Miami Open: “Le sconfitte? Momento nero, sto lavorando bene” (Di venerdì 24 marzo 2023) Sta per debuttare al torneo Atp di Miami Matteo Berrettini. Prima dell’esordio l’Azzurro, come riporta SkySport, commenta il difficile Momento che sta incontrando in partita, dopo le sconfitte agli Indian Wells e al Challenger di Phoenix: “E’ un Momento di down, come capita. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando bene, il livello c’è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente”. Il romano esordirà al secondo turno del torneo. (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023) Sta per debuttare al torneo Atp diMatteo. Prima dell’l’Azzurro, come riporta SkySport, commenta il difficileche sta incontrando in partita, dopo leagli Indian Wells e al Challenger di Phoenix: “E’ undi down, come capita. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto, il livello c’è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente”. Il romano esordirà al secondo turno del torneo. (foto@supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Berrettini in esordio al Miami Open: “Le sconfitte? Momento nero, sto lavorando bene” - angelo_perfetti : Berrettini in esordio al Miami Open: “Le sconfitte? Momento nero, sto lavorando bene” - AgiproNews : Tennis, Masters 1000 Miami: Berrettini verso il riscatto, per i bookie l'azzurro è favorito all'esordio con McDonal… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Miami: Berrettini verso il riscatto, per i bookie l'azzurro è favorito all'esordio con McDonald https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Miami: Berrettini verso il riscatto, per i bookie l'azzurro è favorito all'esordio con McDonald https://t.c… -