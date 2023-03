Anticipazioni dettagliate della seconda puntata di Amici

Leggi su biccy

(Di venerdì 24 marzo 2023) Chi ha seguito lediNews è già a conoscenza del fatto che il primo eliminatodidi Maria De Filippi è stato il cantante Piccolo G; mentre il secondo è uno fra il ballerino Gianmarco Petrelli e il cantante Cricca. Se però siete curiosi di capire come sono arrivati a queste eliminazioni ecco qua lepubblicate da SuperGuidaTv. Come sempre laè stata divisa in tre manches:prima manche: Team CuccaLo contro Zerbi-Cele Prima prova: Cricca contro Ramon. Cricca canta Tu come stai, ma vince Ramon che balla Sinfonia di Mozart. Dopo l’esibizione di Cricca Zerbi ha chiesto il permesso di poter commentare e ha sottolineato: “Bello il ...