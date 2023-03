Ultime Notizie – Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ok Camera a Commissione inchiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) Via libera della Camera dei deputati all’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. La Camera ha approvato la proposta di legge con 245 voti e nessun contrario. Il provvedimento ora passa al Senato. Applausi in aula rivolti alle famiglie Orlandi e Gregori alle quali si è rivolto, nel suo intervento, il deputato Francesco Silvestri (M5s) durante le dichiarazioni di voto. Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, aveva assistito ai lavori in aula già nella discussione della proposta di legge lunedì scorso. “Sono felice che sia stata approvata alla Camera e spero che passi velocemente al Senato. E’ ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Via libera delladei deputati all’Istituzione di unaparlamentare disulla scomparsa die di. Laha approvato la proposta di legge con 245 voti e nessun contrario. Il provvedimento ora passa al Senato. Applausi in aula rivolti alle famigliealle quali si è rivolto, nel suo intervento, il deputato Francesco Silvestri (M5s) durante le dichiarazioni di voto. Il fratello di, Pietro, aveva assistito ai lavori in aula già nella discussione della proposta di legge lunedì scorso. “Sono felice che sia stata approvata allae spero che passi velocemente al Senato. E’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Andrea_V_73 : '#Borse in calo, banche centrali sotto i riflettori. La #Svizzera alza i tassi di 50 punti base' - di Chiara Di Cri… - marmanyoro : @Masquerade7012 @Agenzia_Ansa non è in mano russa ma se lei ha notizie diverse le pubblichi - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (23/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - VesuvioLive : Trenitalia assume nelle stazioni e nei parcheggi di Napoli: anche a tempo indeterminato -