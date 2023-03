Tre anni fa Conte fece sfilare l’esercito russo in Italia, ovvio che oggi non voglia aiutare l’Ucraina (Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre i suprematisti russi continuano a bombardare indiscriminatamente le città e i civili ucraini nel tentativo genocida di spezzare la resistenza di un favoloso e coraggioso popolo che lotta ogni giorno per la sopravvivenza fisica e culturale della propria comunità, l’oscena BieloItalia che va in onda a reti unificate tutte le sere in tv dimentica stranamente di celebrare il terzo anniversario della pagina più umiliante della nostra storia repubblicana recente. Una pagina surreale, da commedia all’Italiana, con protagonisti grotteschi tipo ”Amici miei”, se non fosse per ciò che è successo dopo, ovvero la guerra all’Ucraina e all’Europa scatenata da Vladimir Putin. Il 23 marzo del 2020, su iniziativa di Giuseppe Conte e di Putin – il bellimbusto di Volturara Appula e il criminale di guerra dell’Aja – ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre i suprematisti russi continuano a bombardare indiscriminatamente le città e i civili ucraini nel tentativo genocida di spezzare la resistenza di un favoloso e coraggioso popolo che lotta ogni giorno per la sopravvivenza fisica e culturale della propria comunità, l’oscena Bieloche va in onda a reti unificate tutte le sere in tv dimentica stranamente di celebrare il terzoversario della pagina più umiliante della nostra storia repubblicana recente. Una pagina surreale, da commedia all’na, con protagonisti grotteschi tipo ”Amici miei”, se non fosse per ciò che è successo dopo, ovvero la guerra ale all’Europa scatenata da Vladimir Putin. Il 23 marzo del 2020, su iniziativa di Giuseppee di Putin – il bellimbusto di Volturara Appula e il criminale di guerra dell’Aja – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : La Colombia verso il 'no' alle corride: una legge per vietarle entro tre anni - La Stampa - Con calma ovviamente… M… - RaiTre : In occasione dell’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944. Un docufilm sulla storia di tre… - LaStampa : La Colombia verso il 'no' alle corride: una legge per vietarle entro tre anni @fulviocerutti @lazampa - coraleinn : @gIANMARIAAAAA vediamo se campo ancora tra tre anni - uaissimo : RT @Lulu_larossa: Ma dopo tre anni di silenzio riguardo alla pandeminchia e ai sieri, non è che anche lo scoperchiamento del vaso di Pandor… -

Principe Harry nei guai in America, la confessione pericolosa Il visto dura tre anni e ora dovrebbe essere rinnovato. La Heritage Foundation, secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico Daily Mail , ha chiesto al Ministero dell'Interno il rilascio della ... Meloni, ok a Mes se per industrie È morta Lucy Salani, 98 anni, l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di ... 78 milioni di bambini in Nigeria sono i più esposti al rischio di una convergenza di tre minacce legate all'... Fisco e Inps compensabili Plusvalenze calcio, causa ostativa alla sanatoria debiti Fuori dalla rateazione delle tasse le società sportive che hanno avuto plusvalenze in meno di tre anni. E' questo, secondo... Inps, bonus 200 ... Il visto durae ora dovrebbe essere rinnovato. La Heritage Foundation, secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico Daily Mail , ha chiesto al Ministero dell'Interno il rilascio della ...È morta Lucy Salani, 98, l'unica transessuale italiana sopravvissuta ai campi di ... 78 milioni di bambini in Nigeria sono i più esposti al rischio di una convergenza diminacce legate all'...Plusvalenze calcio, causa ostativa alla sanatoria debiti Fuori dalla rateazione delle tasse le società sportive che hanno avuto plusvalenze in meno di. E' questo, secondo... Inps, bonus 200 ... METEO: Torna El Niño dopo tre anni. Stop siccità Italia Meteo Giornale L’americana stuprata a Catania: le ragioni degli sconti di pena I tre sono tuttora agli arresti domiciliari. La Corte, presieduta dal giudice Antonino Fallone, ha ridotto da sette anni a 4 anni e 2 mesi le pene inflitte in primo grado a Mirabella e Castrogiovanni, ... Meloni, ok a Mes se per industrie L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. Meloni ha ribadito il no al Mes: ... I tre sono tuttora agli arresti domiciliari. La Corte, presieduta dal giudice Antonino Fallone, ha ridotto da sette anni a 4 anni e 2 mesi le pene inflitte in primo grado a Mirabella e Castrogiovanni, ...L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. Meloni ha ribadito il no al Mes: ...