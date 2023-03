Traffico Roma del 23-03-2023 ore 18:00 (Di giovedì 23 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra le uscite cazzia Flaminia Salaria altre cose dalla Nomentano al bivio per l’ Aquila in carreggiata esterna zona sud incolonnamenti a tratti dal vivo con la Roma Fiumicino sino alla Tuscolana permangono incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo tangenziale ci sono quelle verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria code anche tra all’uscita percorso Trieste e lo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale C’è un incidente al Colle Salario in via Carmelo Bene raccomandiamo tutte le attenzioni del caso incidente Code in via Aurelia nei pressi di via di Villa Troili sulla via Appia Nuova anche qui incidente all’altezza di via Pace ci ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra le uscite cazzia Flaminia Salaria altre cose dalla Nomentano al bivio per l’ Aquila in carreggiata esterna zona sud incolonnamenti a tratti dal vivo con laFiumicino sino alla Tuscolana permangono incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo tangenziale ci sono quelle verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria code anche tra all’uscita percorso Trieste e lo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale C’è un incidente al Colle Salario in via Carmelo Bene raccomandiamo tutte le attenzioni del caso incidente Code in via Aurelia nei pressi di via di Villa Troili sulla via Appia Nuova anche qui incidente all’altezza di via Pace ci ...

LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Pontina ??????Code tra Via Cristoforo Colombo e Raccordo Anulare ?? fuori città #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo ??????Code tra Viale Gianluigi Bonelli e Via di Malafede ?? Ostia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti ?????? Autostrada Roma-Fiumicino e Tuscolana ??esterna ?????? Dirama… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Tangenziale Est ?????? Code tra Galleria Giovanni XXIII e Via Salaria-Villa Ada? Viale Castrense #Luceverde #Lazio