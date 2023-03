Stefano Tacconi | un percorso sorprendente | le sue condizioni oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Quasi un anno fa- ex gran portiere, tra le altre, di Juve e Nazionale - si sentiva male. Ma non male e basta, male-male. Era il 22 aprile: l'emorragia cerebrale, il ricovero d'urgenza, la rianimazione, i giorni di lotta tra la vita e la morte, la lenta ripresa, i messaggi dei famigliari che raccontavano i progressi, la sensazione di chi da fuori pensava «sì, ok, però, mah...». Però un bel niente:è evidentemente fatto di ferro e altri metalli e, ieri, ha lasciato il letto del “Borsalino” di Alessandria per essere trasferito in una struttura più vicina a casa dove terminerà la riabilitazione. Andrea, suo figlio, a Natale aveva mostrato i progressi del padre in un video, ieri ha parlato Luca Perrero, Direttore di Neuroriabilitazione proprio al “Borsalino”: «Ildi ...