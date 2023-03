Stadio Milan, summit in corso con Sala: presente Cardinale (Di giovedì 23 marzo 2023) Come riportato da Gazzetta.it, sarebbe in corso un summit tra la dirigenza del Milan e Sala per la questione Stadio rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 marzo 2023) Come riportato da Gazzetta.it, sarebbe inuntra la dirigenza delper la questionerossonero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, incontro con Sala per lo stadio. Ma Cardinale non c'è - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale è atteso in settimana a Milano: nuovi incontri per lo stadio, sempre più una priorità. Quattro are… - Udinese_1896 : 90’+7’ | E' FINITAAA! TRIONFO UDINESE! E' una Gioia Bellissima quella che l'Udinese regala alla SUA Gente, tornando… - saIva___ : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport è terminato dopo un'ora l'incontro nella sede del Comune di Milano sul nuovo stad… - Rossonero__1899 : RT @theMilanZone_: ??? Incontro in corso a Palazzo Marino tra il sindaco Beppe Sala e Gerry #Cardinale. L’incontro tra le due parti prevede… -