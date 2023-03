(Di giovedì 23 marzo 2023) Il 20 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook unache sembra mostrare ilrusso Vladimirmentre, inginocchiato, bacia la mano delXi Jinping. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «Povero, povera Russia come si sono ridotti male Ora fanno il baciamano, in, alla CINA». Il riferimento è al meeting iniziato il 20 marzo 2023 e terminato il 22 marzo tra il leadere ilrusso a Mosca. Il contenuto oggetto di verifica è infondato e veicola una notizia. Lanon trova riscontro in nessuna dellee dei video ufficiali dell’incontro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Ma siete seri? “Vita segreta”? Le foto della compagna di #EllySchlein? L’orientamento sessuale della segretaria è… - MarcoMoriniTW : E’ attivo il sito italiano che raccoglie tutte le foto della vostra esperienza al cinema per… - JamesLucasIT : 'Le sveglie, quelle toste (3:15 questa mattina), possono concederti spettacoli incredibili. La Luna 'tramonta' sul… - 58mpc1 : RT @nevrotika: #donnalisi Ma questo scatto? La bellezza di questa foto? La bellezza di questa ragazza? Da quando è innamorata è ancora pi… - RisatoNicola : RT @s02526371: @RisatoNicola @myrtamerlino @SkylineWebcams Questa peraltro pare foto estiva e quindi non odierna -

...una parte inenigmatica serie thriller, in cui c'è la figura di una pop star dichiaratamente ispirata a Beyoncé. In un altro post la plurivincitrice del Grammy Award ha condiviso duedel ...... Meloni: "Su migranti aspetto passi in avanti" Sempre oggi, ma a partire dalle prime ore di... FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %srimanenti Politica Dl migranti, pene più dure per ......Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i loro ruoli di Bridgerton in... FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %srimanenti Serie TV Le migliori serie TV da vedere a ...

Questa foto di Putin in ginocchio davanti al presidente cinese è falsa Facta

Grazie per questo viaggio incredibile". Valentina Romani e Nicolas Maupas di Mare Fuori, le foto e gli indizi sul presunto fidanzamento Il gossip vedrebbe Nicolas Maupas e Valentina Romani, O' ...Una vera e propria meraviglia che merita di essere visionata con tutta l’attenzione e soprattutto cautela di questo mondo. Guardare per credere se avete ancora dubbi in merito – FOTO Se non avete ...