Napoli | Elmas | “Kim è impressionante | Spalletti e Di Lorenzo i nostri condottieri”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il centrocampista del, Eljif, ha parlato a Dazn della stagione azzurra. Ecco le sue parole: “In Macedonia il calcio italiano era il riferimento. Mi piaceva Totti, poi la Roma dicome giocava. Ho iniziato a guardare tutto. Chi mi ha stupito di più? Kim, è un grande uomo col carattere giusto, è. Ma lo sono tutti Lobotka, Kvaratskhelia, ce ne sono tanti. Anguissa, Di, Mario Rui. Se inizio non finisco più. Quest’anno sono tutti davvero tanta roba. Il nostro condottiero?e poi Di. E ancora: “cosa ha portato di speciale? Per primo ha creato un buon gruppo, ci ha fatto giocare più di squadra, come crescere più velocemente. Ci divertiamo, quando fai questo calcio ti diverti tantissimo. ...

Così Eljif Elmas, centrocampista del Napoli e della nazionale macedone, intervenuto ai microfoni di Dazn per il format 'Culture'. Sul suo rapporto con il calcio italiano. "In Macedonia si guardava ...Ho iniziato a guardare tutto”. Parole del centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, rilasciate in un’intervista a Dazn: “Chi mi ha stupito di più Kim, è un grande uomo col carattere giusto, è ...