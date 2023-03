In sei mesi già 10 allarmi fascismo: l'ossessione dei compagni (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono passati ormai sei mesi da quando il centrodestra ha vinto le elezioni. E il fascismo è già ritornato dieci volte. Un piccolo record. In pratica stiamo viaggiando alla ragguardevole media di 1,67 allarmi fascismo ogni mese. Continuando così, alla fine della legislatura la dittatura sarà tornata la bellezza di cento volte. Andiamo con ordine. E riviviamo questi primi sei mesi di centrodestra attraverso gli occhi attenti e ansiosi dei progressisti. Appena insediato il nuovo Parlamento, il primo colpo alla democrazia arriva con l'elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa. Anzi, di Ignazio Benito La Russa, come ripetono i compagni. Tra chi si indigna spicca Corrado Formigli: «Fra tutti i nomi possibili, proprio Ignazio Maria Benito La Russa doveva diventare la seconda carica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono passati ormai seida quando il centrodestra ha vinto le elezioni. E ilè già ritornato dieci volte. Un piccolo record. In pratica stiamo viaggiando alla ragguardevole media di 1,67ogni mese. Continuando così, alla fine della legislatura la dittatura sarà tornata la bellezza di cento volte. Andiamo con ordine. E riviviamo questi primi seidi centrodestra attraverso gli occhi attenti e ansiosi dei progressisti. Appena insediato il nuovo Parlamento, il primo colpo alla democrazia arriva con l'elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa. Anzi, di Ignazio Benito La Russa, come ripetono i. Tra chi si indigna spicca Corrado Formigli: «Fra tutti i nomi possibili, proprio Ignazio Maria Benito La Russa doveva diventare la seconda carica ...

