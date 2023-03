“Dobbiamo dirvi che è morta”. Choc per la 30enne famosa: è successo tutto all’improvviso (Di giovedì 23 marzo 2023) Lutto nel mondo dei social network. È morta la famosa influente di TikTok Jehane Thomas. La donna aveva soltanto 30 anni ed era la madre di due bambini piccoli. Jehane è morta all’improvviso la scorsa settimana dopo aver sofferto per mesi di debilitanti emicranie. A confermare il suo decesso è l’amica Alyx Reast in un annuncio GoFundMe: “Nonostante soffrisse di attacchi atroci di emicranie da diversi mesi, la sua scomparsa è stata del tutto inaspettata e abbiamo tutti il ??cuore spezzato”, ha scritto Reast. Jehane Thomas era considerata una delle star dei social media di Doncaster, Inghilterra. La donna era anche comproprietaria di una piccola attività di cartoleria di successo. Ma il vero trionfo lo aveva avuto su TikTok con i suoi quasi 82.000 follower. La donna era ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Lutto nel mondo dei social network. Èlainfluente di TikTok Jehane Thomas. La donna aveva soltanto 30 anni ed era la madre di due bambini piccoli. Jehane èla scorsa settimana dopo aver sofferto per mesi di debilitanti emicranie. A confermare il suo decesso è l’amica Alyx Reast in un annuncio GoFundMe: “Nonostante soffrisse di attacchi atroci di emicranie da diversi mesi, la sua scomparsa è stata delinaspettata e abbiamo tutti il ??cuore spezzato”, ha scritto Reast. Jehane Thomas era considerata una delle star dei social media di Doncaster, Inghilterra. La donna era anche comproprietaria di una piccola attività di cartoleria di. Ma il vero trionfo lo aveva avuto su TikTok con i suoi quasi 82.000 follower. La donna era ...

