Delta | Luigi Lo Cascio ambientalista contro Alessandro Borghi bracconiere

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un duello in una terra di nessuno alla foce del Po. E’ questa l’essenza del film di Michele Vannucci, “”, che vedi impegnati due grandi protagonisti del cinema italiano:Lo, il film conLoIl film, in uscita nei cinema giovedì 23 marzo è descritto dal regista come un western contemporaneo e, in effetti, del film di genere ha molte caratteristiche. A iniziare dall’ambientazione: se siamo lontani dalle assolate pianure del west, la terra brumosa sugli argini del Po ha in comune con quelle lande selvagge l’essere un territorio in cui le istituzioni, di fatto, non arrivano, e i cittadini si organizzano per farsi legge da loro. La ...