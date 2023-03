Bill Gates | “L’Intelligenza Artificiale è un cambio di vita epocale”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bill Gates: 'Non siamo pronti per prevenire il prossimo incendio' [di Bill Gates] - TheCarrese : RT @Pe_1801: 'IN VIETNAM NON AVEVAMO L'AUTISMO DAL 1975 AL 2000-2001, NON ESISTEVA QUANDO IL VIETNAM HA FIRMATO CON L'OMS BILL GATES E LA G… - stopbufale : RT @OrtigiaP: Bill Gates “Abbiamo commesso un terribile errore. Volevamo proteggere le persone da un virus pericoloso. Ma il virus è molto… - STrojanis : RT @OrtigiaP: Bill Gates “Abbiamo commesso un terribile errore. Volevamo proteggere le persone da un virus pericoloso. Ma il virus è molto… - Mickolas969 : RT @OrtigiaP: Bill Gates “Abbiamo commesso un terribile errore. Volevamo proteggere le persone da un virus pericoloso. Ma il virus è molto… -

"Dobbiamo prepararci a combattere l'insorgere delle malattie proprio come ci prepariamo a combattere gli incendi". Lo scrivein un intervento sul New York Times ripreso da Repubblica . Il fondatore di Microsoft spiega che se si lascia che divampi e vada fuori controllo, un incendio "rappresenterà un pericolo non ...Paul Allen (che è morto a Seattle il 15 ottobre 2018 a 65 anni per complicazioni dovute al Linfoma di Hodgkin) è stato, assieme a, il fondatore della Microsoft. Ma nel novembre del 2000 ..." Un corpo di vigili del fuoco " contro i virus ed esercitazioni per prevenire una prossima emergenza sanitaria globale . È il consiglio/auspicio diche torna a parlare del rischio di prossime pandemie, tema a cui ha dedicato anche il suo ultimo libro, How To Prevent the Next Pandemic . [...] 150214 QUESTO ARTICOLO È RISERVATO AGLI ...

Bill Gates: l’intelligenza artificiale è un cambiamento epocale, come chip e internet Il Sole 24 ORE

È il consiglio/auspicio di Bill Gates che torna a parlare del rischio di prossime pandemie, tema a cui ha dedicato anche il suo ultimo libro, How To Prevent the Next Pandemic.Bill Gates e la lezione del Covid-19: “Combattiamo le pandemie come gli incendi” "Dobbiamo prepararci a combattere l'insorgere delle malattie proprio come ci prepariamo a combattere gli incendi. Se si ...