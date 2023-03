Udinese, Marino: 'Vi spiego la trattativa Udogie-Tottenham' (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'Udinese si prepara a salutare Destiny Udogie, destinato al Tottenham da giugno. A TV12 ha parlato Pierpaolo Marino dell'esterno dell'Under... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'si prepara a salutare Destiny, destinato alda giugno. A TV12 ha parlato Pierpaolodell'esterno dell'Under...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances12925037 : RT @michelepiras71: Breaking news: indagini sul Varese per il trasferimento di Bettega e su Udinese e Juventus per l'affare Causio. Dubbi s… - apetrazzuolo : UDINESE - Marino: 'Sottil? Non vedo perchè la società non debba esercitare l’opzione' -