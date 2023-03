Negramaro, concerto evento nella loro Puglia per i 20 anni di carriera (Di martedì 21 marzo 2023) I Negramaro annunciano N20 Back Home, concerto vento all’Aeroporto di Galatina per concludere i festeggiamenti per i venti anni di carriera, previste sorprese e ospiti, i biglietti Esattamente oggi, nel 2003, usciva l’album omonimo di debutto dei Negramaro. Un giorno che, di lì a poco, avrebbe cambiato per sempre la vita di sei ragazzi salentini (Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo) e della loro band, appena nata in una sala prove, ricavata da una cantina. Un compleanno speciale che i Negramaro, a sorpresa, hanno voluto celebrare annunciando un nuovo imperdibile evento in occasione del ventennale del gruppo: N20 Back Home. Una grande festa, in una grande location inedita, sinora mai utilizzata per un evento musicale, ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 marzo 2023) Iannunciano N20 Back Home,vento all’Aeroporto di Galatina per concludere i festeggiamenti per i ventidi, previste sorprese e ospiti, i biglietti Esattamente oggi, nel 2003, usciva l’album omonimo di debutto dei. Un giorno che, di lì a poco, avrebbe cambiato per sempre la vita di sei ragazzi salentini (Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo) e dellaband, appena nata in una sala prove, ricavata da una cantina. Un compleanno speciale che i, a sorpresa, hanno voluto celebrare annunciando un nuovo imperdibilein occasione del ventennale del gruppo: N20 Back Home. Una grande festa, in una grande location inedita, sinora mai utilizzata per unmusicale, ...

