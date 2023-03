Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 19:10 (Di sabato 18 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tanti palloncini Rosa le bandiere magliette colorate 10000 persone sono scese in Piazza Milano nella manifestazione delle Famiglie Arcobaleno per difendere i diritti civili Giù le mani dai nostri figli dalle nostre figlie e l’amore che crea una famiglia spiegate voi a mio figlio che non sono sua madre tra gli slogan sui cartelli all’evento anche l’anello segretaria del Partito Democratico e Listen applauditissima arrivata per protestare contro lo stop la trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali l’ex presidente americano Donald Trump esorta i suoi sostenitori a riprendersi paese parlando dell’annuncio di un suo imminente il resto è su social Truth scrive fughe di Notizie legali dal corrotto ufficio del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tanti palloncini Rosa le bandiere magliette colorate 10000 persone sono scese in Piazza Milano nella manifestazione delle Famiglie Arcobaleno per difendere i diritti civili Giù le mani dai nostri figli dalle nostre figlie e l’amore che crea una famiglia spiegate voi a mio figlio che non sono sua madre tra gli slogan sui cartelli all’evento anche l’anello segretaria del Partito Democratico e Listen applauditissima arrivata per protestare contro lo stop la trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali l’ex presidente americano Donald Trump esorta i suoi sostenitori a riprendersi paese parlando dell’annuncio di un suo imminente il resto è su social Truth scrive fughe dilegali dal corrotto ufficio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Biden: 'Mandato d'arresto per Putin giustificato'. DIRETTA - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - alexio747 : RT @debbyRome: Ma dopo le ultime notizie e lo schifo che sta venendo fuori non sono ?????? neri i #provax e tutti i vaccinati #COVID19? - CorriereCitta : Suicidio ad Aprilia, si punta il fucile addosso e spara: morto nel suo appartamento a 95 anni -