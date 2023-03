Famiglie arcobaleno a Milano tra “Bella Ciao” e pugni chiusi. E la Pascale ruba la scena alla Schlein (Di sabato 18 marzo 2023) In piazza della Scala si sono trovati in diecimila – secondo gli organizzatori – per chiedere il riconoscimento dei diritti delle Famiglie arcobaleno. Ma la piazza milanese è stata una fotocopia colorata delle prove tecniche di opposizione. Non è un caso che la manifestazione delle Famiglie Lgbtq+ abbia preso il via sulle note di Bella Ciao e sia proseguita con i pugni chiusi sollevati in cielo. Anche il modo di tenere le penne biro, il simbolo di quella trascrizione – ora impedita ai sindaci – la dice tutta sul Dna della manifestazione. Sinistra e grillini in piazza, per contarsi e mostrare i muscoli, nonostante l’organizzazione porti la firma ufficiale della rete di Famiglie arcobaleno, Arcigay e Sentinelli di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) In piazza della Scala si sono trovati in diecimila – secondo gli organizzatori – per chiedere il riconoscimento dei diritti delle. Ma la piazza milanese è stata una fotocopia colorata delle prove tecniche di opposizione. Non è un caso che la manifestazione delleLgbtq+ abbia preso il via sulle note die sia proseguita con isollevati in cielo. Anche il modo di tenere le penne biro, il simbolo di quella trascrizione – ora impedita ai sindaci – la dice tutta sul Dna della manifestazione. Sinistra e grillini in piazza, per contarsi e mostrare i muscoli, nonostante l’organizzazione porti la firma ufficiale della rete di, Arcigay e Sentinelli di ...

