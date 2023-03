Autobus napoletani devastati dall’assalto esterno e dalla furia degli hooligans tedeschi (FOTO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli Autobus dell’azienda napoletana di trasporti che hanno riportato in albergo gli hooligans tedeschi (perché di ciò parliamo) sono giunti ai depositi devastati ed un autista è stato trasportato in ospedale per le cure rese necessario da un colpo ricevuto o probabilmente dalle conseguenze derivanti dai vetri infranti dai sassi tirati all’indirizzo degli Autobus dall’esterno mentre percorrevano le strade cittadine, ma anche dalla furia interna di chi occupava i mezzi lasciandoli per l’appunto inutilizzabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGlidell’azienda napoletana di trasporti che hanno riportato in albergo gli(perché di ciò parliamo) sono giunti ai depositied un autista è stato trasportato in ospedale per le cure rese necessario da un colpo ricevuto o probabilmente dalle conseguenze derivanti dai vetri infranti dai sassi tirati all’indirizzodall’mentre percorrevano le strade cittadine, ma ancheinterna di chi occupava i mezzi lasciandoli per l’appunto inutilizzabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

